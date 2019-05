Roma, Totti: «Non ho vinto il Pallone d’Oro, magari vinco l’Oscar»

Francesco Totti sta girando il documentario sulla sua vita. Non mancano le battute. Ecco le sue rivelazioni

Il Pupone ha iniziato le riprese di un documentario sulla sua carriera e sulla sua vita. Francesco Totti ha riavvolto il nastro dei ricordi, tornando nella sua prima scuola: «Erano trent’anni che non tornavo – ha detto alla Gazzetta dello Sport – Non riuscivo a dormire per l’emozione. Pagherei oro per tornare a quegli anni».

L’ex calciatore della Roma si è poi lasciato andare con una battuta delle sue: «Strano, no? Non ho mai vinto il Pallone d’Oro e magari vinco l’Oscar».