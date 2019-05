Totti nega di aver ceduto i diritti della sua autobiografia per una serie tv sulla sua vita. Ecco le parole della bandiera della Roma

La serie TV sulla vita di Francesco Totti al momento non è altro che una fantasia dei tifosi. Lo ha confermato il diretto interessato a “Le Iene”.

Ecco le dichiarazioni di Totti sulla serie TV sulla storia della sua vita e sul campionato della Roma:«Forse si fa, forse no. Sui giornali si leggono tante cazzate. Il 10% delle cose che scrivono sono vere. Borghi o Marinelli? Nessuno dei due. Nessuno può interpretarmi. Quarto posto? Non so, vediamo».