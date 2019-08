Roma, ultimo affondo per Alderweireld. E oggi in campo a Lille

Roma, Petrachi tenterà un ultimo affondo per Alderweireld. In caso di esito negativo cambierà obiettivo. Oggi in campo a Lille

La Roma si è imbarcata nel pomeriggio di ieri nell’aereo che l’ha portata a Lille, località in cui alle 18.30 affronterà i francesi nella prima amichevole europea della pre season. Un test impegnativo per la squadra di Fonseca, col tecnico che potrà finalmente capire il reale stato in cui la sua rosa si trova. Ancora una volta sarà guidata da Edin Dzeko che, in attesa di sviluppi di mercato, sta mostrando una professionalità invidiabile.

Chi invece Fonseca non avrà al seguito è il secondo centrale richiesto a Petrachi. Le situazioni che la Roma sta tastando sono tutte piuttosto complicate da mettere a segno, a partire da Toby Alderweireld. È sempre stato (e lo è tuttora) il vero sogno del direttore sportivo. Colui che è individuato per dare quel lustro internazionale ai giallorossi e per permettere a Mancini di “venire su” accanto a un campione del suo calibro. Tutto rimane molto complicato, nonostante la volontà del belga di vestire la maglia capitolina esista.

Le richieste del Tottenham, tuttavia, continuano ad essere elevate: circa 30 milioni di euro la cifra che gli Spurs chiedono. Troppi per Petrachi, considerando che il belga è in scadenza tra ormai meno di un anno. Il direttore sportivo tenterà l’ultimo affondo nei prossimi giorni, dopo di che non ci sarà più tempo da perdere e si virerà su un nuovo obiettivo. I giorni passano inesorabili, il dirigente ne è consapevole. Ma presto Paulo Fonseca avrà i giocatori richiesti.