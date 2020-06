Roma: Under e Perotti sono tra i giocatori che vincono più dribbling

La Roma ha alcuni tra i migliori dribblatori del campionato, ossia Perotti e Under. Saltano l’uomo con grande frequenza

Soprattutto a inizio stagione, la Roma ha dovuto fare a meno di Perotti e Under a causa di diversi problemi fisici. Loro due sono alcuni tra i migliori dribblatori del campionato. In una classifica dei 10 giocatori che in media effettuano più dribbling, ci sono entrambi: saltano l’uomo circa 3.3 volte a partita.

Sono due profili piuttosto diretti e verticali, molto abile nel creare superiorità numerica. Forse non totalmente funzionali con il calcio di Fonseca, visto che l’allenatore predilige giocatori più cerebrali tra le linee.