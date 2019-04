Roma, Under potrebbe partire. Lione e Marsiglia su di lui

Il turco attaccante della Roma, sta vivendo una stagione travagliata e potrebbe lasciare la capitale. Soprattutto in Francia si registra un forte interesse per Under, da decidere il prezzo per la cessione

Non è certo l’annata di Under, il giovane turco dopo essere stato una della più belle sorprese romaniste della scorsa stagione, in questa ha avuto pochissimo spazio, soprattutto a causa di ripetuti infortuni.

Under dopo aver disputato 32 presenze e 8 reti l’anno scorso, alla sua prima esperienza con una maglia importante come quella della Roma, ad oggi ha deluso le aspettative riposte su di lui, anche il suo valore del suo cartellino si è abbassato; la Roma però non lo vuole vendere al di sotto dei 20 milioni, cifra che la società di Pallotta, ha sborsato per il suo acquisto.

Dalla Francia secondo Le10 Sport, Lione e Marsiglia, hanno fatto sondaggi per Under e la Roma, lo dichiara tutt’altro che incedibile. Vedremo se l’offerta che arriverà, sarà ritenuta congrua.