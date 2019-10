Roma, Veretout conquista tutti. A Fonseca non basta: ecco cosa gli chiede

Roma, grande impatto di Veretout dal suo arrivo nella Capitale. Fonseca è soddisfatto ma non gli basta: ecco cosa gli chiede

Nell’emergenza infortuni in cui la Roma è incappata a centrocampo, Jordan Veretout è una delle poche certezze di Paulo Fonseca. Il francese, sottolinea La Gazzetta dello Sport, ha avuto un grande impatto nella nuova squadra.

Ma per il tecnico portoghese non basta. L’allenatore gli chiede di continuare a giocare in verticale per scardinare le difese avversarie, ma anche di fare un lavoro a tutto campo che presuppone lucidità e un grande dispendio fisico.