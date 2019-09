Roma, Veretout in caldo. Il centrocampo c’è: Fonseca ha carta bianca

Roma, Veretout si sta preparando al meglio in questa sosta per recuperare la condizione. Il centrocampo è full: grande scelta per Fonseca

Lo sappiamo bene, agli allenatori, queste pause per gli impegni delle nazionali, non vanno proprio giù. Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, la pensa in questo modo. Nel cantiere aperto che è la sua squadra non c’era obiettivamente tempo per fermare improvvisamente tutto il lavoro portato avanti da giugno e ancor di più da inizio campionato. Questo perché determinati profili hanno ancora la necessità di doversi inserire al meglio.

Chi sta lavorando assiduamente per farlo e, sopratutto, per recuperare la migliore condizione, è Jordan Veretout. Il colpo grosso del centrocampo giallorosso, quest’estate, è stato sicuramente lui. Arrivato per una cifra importante, è ovviamente considerato un titolare da Fonseca che tuttavia l’ha accolto in forma precaria. Da Trigoria, adesso, i segnali sono positivi: ha ripreso un buon status fisico ed è pronto per fare il suo debutto. La presenza del francese apre tantissime strade in mezzo al campo per il tecnico portoghese.

Se il modulo prediletto dovesse continuare ad essere il 4-2-3-1, il ruolo di mediano può essere interpretato da Pellegrini, Cristante, Veretout e Diawara. Un quartetto niente male che dà spazio alle scelte del mister, anche in base alle caratteristiche specifiche di un avversario. Gli interpreti a disposizione, tuttavia, consentono anche di variare modulo. Veretout, per esempio, è in grado anche di fare la mezzala, così come Cristante. A quel punto Diawara diventerebbe il regista, e Pellegrini potrebbe anche essere spostato sulla trequarti. Considerata l’avarizia di esterni di ruolo, non è un ipotesi proprio da scartare.