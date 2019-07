Roma, vertice di mercato a Siena: tutti presenti, anche Pallotta

Roma, vertice di mercato a Siena: presenti Petrachi e Fonseca. Anche il presidente Pallotta ha partecipato al summit

La Roma fa sul serio, ed è partita a mille per regalare a Paulo Fonseca grandi soddisfazioni in questa stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i vertici dirigenziali della Roma si sarebbero incontrati a Siena.

Tutti presenti, da Petrachi a Fonseca, fino ad arrivare al presidente James Pallotta. Molto probabilmente si sarà definita la linea di questo mercato, dopo alcune cessioni importanti (Manolas su tutte) e il probabile arrivo di Mancini.