Roma, Vina: «Darò tutto per questo club. Sono venuto per giocare»

Matias Vina ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole giocata ieri dalla Roma contro la Raja Club Athletic

Matias Vina ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole giocata ieri dalla Roma contro la Raja Club Athletic.

«Sono molto contento per il debutto, per essermi trovato al fianco dei miei compagni, anche perché mi sono allenato da solo tanto tempo essendo stato in quarantena. Ora per fortuna posso allenarmi con loro, sono felice per l’esordio e la vittoria. Continuerò a lavorare per prepararmi al meglio. Stiamo lavorando, ho fatto pochi allenamenti con Mourinho, è da poco che sono nel gruppo però penso che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Stiamo capendo cosa vuole da noi Mourinho, continuiamo a lavorare per la stagione che ci aspetta. Sono venuto per giocare e per avere continuità. Darò tutto per questo club, che è un club molto grande».