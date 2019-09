Roma, vincere col Sassuolo è un obbligo. Fonseca cerca lo slancio

Roma, la vittoria col Sassuolo alla terza giornata è già d’obbligo. Fonseca cerca i 3 punti per darsi uno slancio definitivo in Serie A

Sembra paradossale affermarlo, ma dopo appena due partite la Roma è già a uno snodo importantissimo della sua stagione. La partita col Sassuolo è affiancata da un solo imperativo, vincere. Non può essere altrimenti per la squadra di Fonseca, reduce da due pareggi in altrettante gare. Se quello nel derby è comprensibile, non lo è altrettanto quello casalingo contro il Genoa. All’attualità delle cose, quindi, sono già almeno due i punti che mancano in classifica ai giallorossi.

Contro la squadra di De Zerbi si deve invertire immediatamente la rotta. Il successo vorrebbe dire far ingranare il tecnico portoghese e dargli la fiducia di cui ha bisogno per proseguire al meglio il campionato. Ha avuto modo di lavorare, in queste due settimane, nonostante le tante assenze dei nazionali. Recuperati circa a metà di questa settimana e, quindi, spazio a tutto quello che c’era in programma in vista della gara di domenica alle 18.

Le assenze lo obbligano a dover utilizzare determinati giocatori. Innanzitutto si stanno facendo valutazioni importanti attorno al nome di Smalling. Poi, ed è quello che desta più curiosità, c’è da capire se Dzeko e Mkhitaryan partiranno dall’inizio insieme. L’idea sta, certamente, stuzzicando non poco le fantasia di Paulo Fonseca. Chiamato a fare una sola cosa: vincere la prossima gara.