Roma, Zalewski: «Un posto in Champions è il nostro obiettivo»

Nicola Zalewski, esterno della Roma, ha parlato degli obiettivi dei giallorossi all’evento del Palace Hotel organizzato dall’UTR.

OBIETTIVI – «Diciamo che è stato un gol un po’ fortunato, Purtroppo non sono riuscito ad aiutare la squadra con quel gol. È stata una partita un po’ sfortunata, una partita caratterizzata sicuramente da degli episodi a nostro sfavore, ma come ha detto Stephan abbiamo sicuramente degli obbiettivi importanti in questa stagione da raggiungere. Il primo è subito giovedì la qualificazione al turno successivo, poi penseremo al derby di domenica. Un posto in Champions è sicuramente nostro obbiettivo».