Nicolò Zaniolo fa gola anche all’estero: al match di ieri sera contro la Juve hanno presenziato anche osservatori del Tottenham

Il nome di Nicolò Zaniolo è sempre al centro del mercato e man mano che ci si avvicina ai mesi del calciomercato, aumentano sempre di più gli estimatori del ragazzo. Ieri, come riporta la Gazzetta dello Sport, erano presenti all’Olimpico degli osservatori del Tottenham.

Gli Spurs sono seriamente interessati al giocatore e non è da escludere che a fine stagione possano tentare l’affondo decisivo con i giallorossi, specie se i capitolini non dovessero riuscire a centrare la qualificazione in Champions League.