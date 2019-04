Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, ha voluto chiarire la sua posizione sul futuro tramite un post su Instagram – FOTO

Dopo le parole di ieri sera a margine del match contro la Fiorentina, Nicolò Zaniolo, è ritornato sull’argomento relativo al suo futuro con la Roma. Il centrocampista dei giallorossi ha così postato una foto su Instagram per chiarire la sua posizione e specificare meglio le sue dichiarazioni di ieri sera.

Ecco le sue parole: «Ieri sera a pochi minuti dal fischio finale mi sono espresso in una maniera che è stata male interpretata. È importante per me chiarire il mio pensiero. Sono un giocatore della Roma, un professionista e mi esprimo in campo. Ho sempre pensato a giocare impegnandomi al massimo per aiutare la squadra e la società a raggiungere gli obiettivi stagionali. Poi ci sono altri professionisti, come il mio agente e la dirigenza, che si occupano dei contratti e che sapranno gestire al meglio la situazione. Forza Roma e ora sotto con la Samp».