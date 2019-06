Roma, Zeman: «La fronda nello spogliatoio? Lì sono abituati così»

Zeman ha parlato sulle colonne di Repubblica della situazione in casa Roma dopo l’addio di Daniele De Rossi

Zdenek Zeman torna a parlare e lo fa sulle colonne di Repubblica, il quotidiano che ha alzato un polverone mediatico sull’addio di De Rossi e Totti. Il boemo ha detto la sua sull’addio del centrocampista alla Roma: «Fronda nello spogliatoio? Mah, lì sono abituati così anche se io qualche risultato l’ho ottenuto. Sono stato fatto fuori perchè dissi pubblicamente che la società doveva mettere delle regole stringenti nello spogliatoio».

Sul complesso rapporto con De Rossi, Zeman spiega: «Non so di chi fosse la colpa della situazione con De Rossi. Con me giocava ma aveva una media bassissima. Non ha reso come ci si aspettava anche per colpa mia».