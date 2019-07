Romagna Sassuolo: un buon rinforzo per De Zerbi

Filippo Romagna potrebbe essere un ottimo innesto per il Sassuolo di De Zerbi. Ha caratteristiche funzionali al tecnico bresciano

Dopo una stagione in chiaroscuro (spesso accantonato da Maran), Filippo Romagna potrebbe finire al Sassuolo. L’ex Primavera Juve possiede alcune caratteristiche che De Zerbi apprezza: sa impostare bene, gioca a testa alta e ha una buona visione periferica.

Inoltre, anche se non è particolarmente aggressivo nelle uscite e nelle marcature preventive, si disimpegna bene in squadre che mantengono una linea alta. De Zerbi è molto bravo a valorizzare i giocatori, chissà che non possa essere una tappa importante per la carriera di Romagna.