Romagnoli, Mino Raiola torna all’attacco per il difensore

Romagnoli, il difensore rossonero potrebbe diventare i terzo giocatore del Milan nella scuderia di Raiola

Alessio Romagnoli è uno dei migliori difensori della nostra Serie A. Il rossonero adesso è impegnato nel ritiro della Nazionale e intanto segue anche le sorti della panchina del Milan che di sicuro non sarà più guidata da Giampaolo.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport Mino Raiola sarebbe fortemente interessato al giocatore e vorrebbe aggiungerlo alla sua scuderia già formata da Donnarumma e Bonaventura. Per ora non ci sono conferme né smentite, Romagnoli rimane con il suo storico agente Sergio Berti.