Sampdoria, Romei: «Darò il massimo per questa società. Pensiamo al presente»

L’avvocato Antonio Romei, membro del CdA della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Secolo XIX. Ecco le sue dichiarazioni.

RITORNO ALLA SAMPDORIA – «Ho ricevuto una telefonata dal trustee Vidal, mi ha chiesto se fossi disponibile. Devo presumere che in questa scelta abbia inciso la mia conoscenza del mondo Samp e il fatto che avrei potuto dare un contributo specialmente nel contesto della situazione di difficoltà che si era creata. Rispetto le opinioni di tutti. Sono stato chiamato come elemento in grado di riprendere il lavoro portato avanti nelle stagioni precedenti. Penso anche di avere dimostrato di essere una persona indipendente, nelle scelte e nelle situazioni, avendo una formazione da libero professionista. Per il resto, come sempre do e darò il massimo, con entusiasmo e dedizione, per il bene della Sampdoria, società che mi è entrata nel cuore, un pezzo importante della mia vita. Mi consenta un richiamo: concentriamoci tutti sul presente più che sul passato».

PRIME SENSAZIONI – «Il primo impatto, forte e emozionante, è stato con quello spicchio di Samp che conoscevo già. Professionisti mediaticamente nell’ombra, ma il cui lavoro è fondamentale per la società. Con valori importanti. Cito Bosco, Ienca, Tantillo, Tortarolo. Mi fermo qua, non voglio fare torto a nessuno. In tutta la sede ci sono persone meravigliose, con forti valori umani. Quando sono tornato ho fatto un discorso unico, in sede e spogliatoio: poniamo l’interesse collettivo sopra quello individuale e cerchiamo di saldare la nostra unità, dentro e fuori dal campo. Spazziamo via gli orticelli. L’unico modo per portare in fondo questa stagione complicata. Ho trovato, come risposta, un atteggiamento costruttivo e collaborativo. Nel CdA c’è fortissima sintonia, ogni due settimane facciamo un incontro per confrontarci».

