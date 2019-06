Romero si avvicina alla Juve: le novità dopo l’incontro tra l’agente del difensore e il numero uno del Genoa, il presidente Preziosi

Cristian Romero si avvicina sempre di più alla Juve. L’agente del giocatore Ciro Palermo ha incontrato a Forte dei Marmi il presidente del Genoa Preziosi, come si apprende da Sky Sport.

C’è ottimismo sul suo trasferimento alla Juventus, che con ogni probabilità lascerebbe Romero al Genoa ancora per una stagione per poter acquisire maggiore esperienza in Serie A.