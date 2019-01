Romero alla Juventus, ma soltanto nel 2020: operazione alla Caldara

Juventus a un passo dall’acquisto dal Genoa del difensore Cristian Romero: l’argentino potrebbe comunque rimanere in prestito in rossoblu almeno fino al 2020

Affare quasi in cassaforte per la Juventus, che si sarebbe ormai assicurata in vista del futuro le prestazioni del difensore Cristian Romero. Per il giocatore argentino, arrivato al Genoa in estate dal Belgrano per circa 1,6 milioni di euro, i bianconeri avrebbero messo sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro: al momento non ci sarebbero ancora conferme ufficiali riguardanti il buon esito dell’affare, anche se dalle parti traspare reciproca soddisfazione sull’andamento della trattativa, che non dovrebbe del resto avere esiti immediati. Romero infatti dovrebbe approdare in bianconero non al termine di questa stagione, come inizialmente preventivato, ma al termine addirittura della prossima.

Il difensore classe 1998 dovrebbe insomma rimanere tecnicamente in prestito in rossoblu per un’altra stagione e mezzo, tanto da accumulare esperienza nel campionato italiano. L’operazione bianconera sarebbe dunque volta essenzialmente al futuro: una mossa analoga a quella già compiuta in passato con l’acquisto (con un paio di stagioni di anticipo) di Mattia Caldara dall’Atalanta e simile a quella che la stessa Juve vorrebbe fare anche nei confronti di un altro talento, il giovane centrocampista del Brescia Sandro Tonali.