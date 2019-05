Ronaldo a Montecarlo: F1 e scatto con Hamilton – FOTO

Come sempre il gp di Montercarlo è occasione di incontri tra vip dei mondi più disparati. Questa mattina ad attirare l’attenzione di televisioni e fotografi è stato Cristiano Ronaldo, avvistato nel paddock insieme a Georgina e al figlio.

Il numero sette della Juventus ha visitato il box Ferrari per poi scattare qualche foto con Lewis Hamilton. Giornata di svago prima dell’ultima partita di campionato contro la Sampdoria.

Just the five F1 world titles and five Ballon d'Or awards between these two 🏁⚽️👀#F1 #MonacoGP 🇲🇨 @Cristiano @LewisHamilton pic.twitter.com/6uHoU0hDTX

— Formula 1 (@F1) May 23, 2019