Cristiano Ronaldo titolare stasera in Ajax-Juventus: l’attaccante portoghese con la maglia del Real Madrid vanta un ruolino di marcia incredibile contro gli olandesi

Cristiano Ronaldo ha fatto di tutto per esserci stasera e alla fine ce l’ha fatta: l’attaccante portoghese, out da un paio di settimane per l’infortunio muscolare riportato in nazionale, come annunciato anche da Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa sarà titolare stasera in Ajax-Juventus, andata dei quarti di finale di Champions League. Del resto, proprio contro i Lancieri, CR7 può vantare una tradizione a dir poco formidabile: ben 7 sono i gol segnati nella massima competizione europea alla formazione olandese in 5 partite giocate contro. L’ultima volta risale a ben sette anni fa (2012), ma da allora in termini di gol e qualità di gioco, non sembra essere cambiato molto per Ronaldo.

Tra il 2010 ed il 2012 l’allora attaccante del Real Madrid aveva incrociato per tre volte di fila l’Ajax nello stesso girone di Champions: la prima volta, a Madrid, Cristiano resta a secco, ma un paio di mesi dopo, ad Amsterdam, il 23 novembre 2010, segna due gol nello 0 a 4 finale. Si ripete poi l’anno successivo a Madrid (3 a 0 con un suo gol), quindi ancora nel 2012 prima ad Amsterdam (1 a 4 con tripletta personale) e quindi nuovamente al Bernabeu (di nuovo un 4 a 1 con un suo gol). Le sfide contro l’Ajax non portano benissimo al Real comunque, che si ferma per tutte e tre le volte in semifinale, mentre gli olandesi, per tutte e tre gli anni di fila, arriva terzo dal girone venendo eliminato dalla competizione. Stasera in gioco per la Juventus forse c’è qualcosa in più…