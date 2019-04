Ronaldo carica sui social prima dell’Ajax: «Andiamo!» – FOTO

Cristiano Ronaldo ha messo una bella foto con i compagni di squadra sui suoi profili social. Manca sempre meno alla sfida con l’Ajax

Ha recuperato in tempi da record per esserci nella sfida più importante (finora) della stagione della Juve. Voleva essere in campo per stare vicino ai suoi compagni e portarli di nuovo alla vittoria. Cristiano Ronaldo è regolarmente salito sull’aereo della Juve che in questi minuti è atterrato ad Amsterdam per la sfida all’Ajax, in programma domani sera.

Come certifica la foto di gruppo postata dal portoghese sui suoi profili social, tanti sorrisi e serenità tra i suoi compagni. L’obiettivo semifinale è tutto da raggiungere ma con un CR7 in più in campo, si parte già avvantaggiati.