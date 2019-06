Ronaldo a De Ligt: «Vieni alla Juve!». La risposta dell’olandese non si fa attendere…

Cristiano Ronaldo prova a fare mercato per la Juve, convincendo Matthijs De Ligt ad approdare in bianconero

Vincere e provare a convincere. Cristiano Ronaldo pensa alla Juve 24 ore su 24 e al termine della finale di Nations League tra Portogallo e Olanda si è avvicinando all’obiettivo di mercato bianconero, Matthijs De Ligt per provare a portarlo alla Juve.

L’episodio lo racconta lo stesso difensore olandese in zona mista: «All’inizio non l’ho capito ed ero un po’ scioccato. Quindi ho riso, ma non ho detto nulla. Stavo ripensando alla sconfitta». De Ligt ha aggiunto: «Non so dove andrò, ora vado in vacanza e mi riposo, poi lascerò che qualcosa accada e vedremo».