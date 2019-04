Ronaldo e Georgina apriranno una pasticceria a Torino: ecco il nome

L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha in mente di aprire con Georgina una pasticceria a Torino: c’è già il nome

Secondo quanto viene riferito da “Il Corriere di Torino”, l’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, sarebbe pronto ad investire ancora nel campo dell’imprenditoria. Dopo infatti l’apertura della clinica per il trapianto di capelli a Madrid e la prossima apertura del suo hotel a Marrakesh, CR7 sta pensando di aprire una pasticceria a Torino. Si tratterebbe di un regalo per la sua Georgina, madre della sua ultima figlia Alana Martina.

L’investimento sarebbe inoltre un bel regalo anche al capoluogo piemontese. Stando ai rumors, il locale dovrebbe sorgere tra via Gramsci e via Gobetti, angolo di Torino ormai sempre più colpito dalla crisi. Nella boutique di CR7 i torinesi troveranno i pasteis de nata, dolce tipico della lusitania, e i macarons. Ci sarebbe addirittura già il nome del locale, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo As: “CR7 e Georgina Rodriguez”.