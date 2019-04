Cristiano Ronaldo sta bene: il portoghese – in via di rientro dopo l’infortunio subito in nazionale – punta l’Ajax, ma lo staff medico della Juventus resta al momento molto cauto…

Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in campo: l’asso portoghese, sottoposto ieri a nuovi esami specifici (insieme ad altri compagni) dopo l’infortunio subito in nazionale settimana scorsa, sarebbe praticamente quasi guarito dalla modesta lesione muscolare che aveva causato più di qualche preoccupazione in casa Juventus. A farlo sapere direttamente Massimiliano Allegri in conferenza stampa («La gamba sta meglio, ma bisogna stare attenti e valutare i pro e i contro»): il tecnico toscano non si è voluto esporre circa le possibilità di vedere Ronaldo in campo contro l’Ajax tra otto giorni per l’andata dei quarti di finale di Champions League e al momento anche lo staff medico sarebbe molto cauto a riguardo. CR7 vuole esserci a tutti i costi ad Amsterdam, ma il rischio di ricaduta esiste e va dunque evitato.

Così, riporta stamane Tuttosport, ci sarebbero soltanto il 50% di possibilità ad oggi di vedere l’attaccante regolarmente in campo contro l’Ajax (o, al massimo, in panchina). L’impressione netta è che, se da qui a qualche giorno Cristiano non dovesse mostrarsi al massimo della propria forma fisica o quasi, difficilmente verrebbe convocato e quindi rischiato in campo da Allegri. In questi giorni il portoghese sarà sottoposto ad ulteriori sedute di fisioterapia specifiche, quindi tornerà gradualmente a lavorare col gruppo, ma senza fretta alcuna: l’obiettivo resta quello di recuperarlo integralmente per la sfida di ritorno contro gli olandesi il 16 aprile prossimo a Torino, tutto ciò che poi arriverà prima di allora sarà eventualmente valutato passo dopo passo.