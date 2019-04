Il figlio di CR7, è andato a Madeira con la Juventus Under 9: Ronaldo Jr ha scattato una foto con la statua di suo padre – FOTO

La Juventus Under 9 è andata in Portogallo, a Madeira, per partecipare all’International Maritimo Centenary Tournament, torneo organizzato in occasione dei 100 anni dalla nascita della squadra lusitana.

In visita alla città Natale, Funchal, era presente anche Ronaldo Jr, figlio dell’attaccante della Juventus. Il piccolo talento dei bianconeri è stato fotografato mentre era in posa con la squadra di fronte alla statua che ritrae suo padre.