Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus con anticipo rispetto alla scadenza del contratto: per La Repubblica il portoghese può salutare alla fine della prossima stagione

L’eliminazione dalla Champions League è stata un duro colpo per la Juventus e probabilmente anche per Cristiano Ronaldo: nonostante l’intenzione bianconera sia quella di puntare ancora sull’asso portoghese, di fatto trascinatore della squadra in coppa, per dare l’assalto all’Europa nelle prossime stagioni, sono filtrate tra ieri e oggi voci di un possibile divorzio. A confermare le indiscrezioni stamane La Repubblica, che ha scritto del probabile addio di CR7 alla Juventus al termine non di questa, ma della prossima stagione (2019/2020) con notevole anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto (2022). Uno scenario supportato dal malcontento di Ronaldo, deluso per la prestazione juventina contro l’Ajax l’altro giorno.

A confermare l’umore nero dell’attaccante anche La Gazzetta dello Sport, che però non si è pronunciata circa i propositi di addio: Ronaldo, rimasto in un silenzio quasi assordante dopo la gara di Champions, si sarebbe rifiutato per il momento di commentare ogni voce anche soltanto tramite social. Un indizio che però farebbe effettivamente propendere verso la possibilità di una riflessione in vista delle prossime stagioni alla Juventus: che l’anno prossimo sia l’ultimo di CR7 in bianconero per cercare di conquistare il trono d’Europa?