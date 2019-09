Ronaldo mondiale: ha segnato a 40 nazionali e a 150 squadre

Cristiano Ronaldo non è mai sazio: il poker rifilato alla Lituania è solo l’ultimo di una lunga striscia di record che non vuole interrompere

I gol di Cristiano Ronaldo sono arrivati dappertutto: Europa, Africa, Giappone, Arabia Saudita. Martedì sera a Vilnius con il poker alla Lituania nelle qualificazioni a Euro 2020 è salito a quota 93 reti con la nazionale portoghese. Gliene mancano 16 per raggiungere Ali Daei, mitico cannoniere dell’Iran.

Il suo segreto? Non accontentarsi mai, essere un cannibale come Eddy Merckx e dare il massimo in ogni competizione. Ora vuole tutto anche con la Juve: nono scudetto di fila e Champions League, vero motivo per il quale ha accettato di approdare all’ombra della Mole.