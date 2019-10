Cristiano Ronaldo parla del Pallone d’oro in vista della lista dei finalisti. Le parole dell’attaccante della Juve

In vista della lista dei finalisti del Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo parla del premio individuale. Le sue parole in conferenza stampa.

TROFEI – «Per me il calcio tutti gli anni è una sfida, come per la Juventus. Noi vogliamo vincere la Serie A, la Champions League. La Juve deve pensare in grande, quindi cercheremo di vincere tutti i trofei in palio ma sappiamo che sarà difficile».

PALLONE D’ORO – «Non è importante chi lo vince, sono i premi collettivi i più importanti. Ho cominciato bene questa stagione, ma conta di più l’aspetto di squadra non quello collettivo. Penso al momento alla partita di domani, giocare come abbiamo fatto fino ad ora».

700 GOL – «Questo è già passato, non ci penso più. Voglio andare oltre, vincere nuovi numeri aiutando la squadra con il mio contributo e i miei gol. Voglio aiutare la squadra a vincere trofei, i premi individuali sono una cosa bella ma non sono la cosa principale. I record arriveranno…».