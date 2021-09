Ronaldo vuole il record di Casillas in Champions: Solskjaer ci pensa

Cristiano Ronaldo punta all’ennesimo record della sua carriera: potrebbe eguagliare Iker Casillas. Ma potrebbe riposare

Domani il Manchester United affronterà lo Young Boys in Champions League: Ronaldo punta al record di presenze in Champions League di Casillas, 181 gettoni nella coppa europea più prestigiosa. Solskjaer però potrebbe farlo riposare in vista dell’importante sfida con il West Ham. Tra i convocati dello United ancora assente Cavani.

CONVOCATI – De Gea, Heaton, Kovar; Bailly, Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw, Varane, Wan-Bissaka; Fernandes, Fred, Lingard, Mata, Matic, Pogba, Sancho, van de Beek; Elanga, Greenwood, Martial, Ronaldo