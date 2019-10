Ronaldo sul ritiro: «Chissà tra un anno o due cosa succederà…»

Cristiano Ronaldo apre all’ipotesi del ritiro e afferma: «Ho iniziato un percorso lontano dal campo già da cinque anni. Diventerò anche lì un numero uno»

A margine della presentazione del suo profumo Play it Cool a Torino, Cristiano Ronaldo ha aperto una porta che i tifosi della Juve (e di tutto il mondo) vorrebbero rimanesse chiusa per sempre. Quella del ritiro dal calcio giocato. Ecco le parole del campione portoghese.

FUTURO – «Amo ancora il pallone, mi piace far divertire i tifosi e chiunque sia legato a me. Non è una questione di età, dipende tutto dalla mentalità. Negli ultimi cinque anni ho iniziato a percorrere una strada che mi vede lontano dal calcio, quindi chi può sapere che cosa accadrà tra uno o due anni?».

BUSINESS – «Bisogna sempre credere in se stessi. Nel calcio ho maggior controllo, so cosa posso fare. Nel business è più difficile, dipendi dagli altri, ma io ho un gran team e sarà una bella sfida”. Quindi vuole un diventare numero uno anche fuori dal campo? “Sono serviti molti anni di duro lavoro, sacrifici e passione per raggiungere quello che ho oggi nel calcio. Fuori non sono ancora a quei livelli, ma sono un tipo competitivo e non mi piace essere il numero 2 o il numero 3. Io voglio essere il numero uno. E ce la farò, al centro per cento»