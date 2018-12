Il super campione della Juventus Cristiano Ronaldo ha segnato sette gol nelle ultime sei gare lontano dallo Juventus Stadium

Cristiano Ronaldo ha messo la sua firma nell’ennesima vittoria della Juventus in campionato, la quindicesima per la precisione. Un record incredibile che mostra come i bianconeri siano quest’anno un’armata invincibile. Come se non bastasse, questo CR7 è l’uomo in più quando conta, ovvero in trasferta, quando il pubblico dello Juventus Stadium non può essere di supporto alla squadra di Allegri. Il super campione portoghese ha infatti messo la sua firma nelle ultime 6 gare fuori casa della Vecchia Signora. Tolte le prime due gare con Chievo e Parma, Ronaldo non si è più fermato: ben 7 gol con Frosinone, Udinese, Empoli, Milan, Fiorentina e infine Torino. Una vera e propria arma in più quando il gioco si fa duro. Per una squadra che non sembra accennare, almeno in campionato, in cali che possano riaprire la corsa scudetto.