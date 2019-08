Ronaldo Vieira si prende il ruolo di Praet: vuole conquistare la Sampdoria

Dopo la partenza di Dennis Praet per Leicester, Ronaldo Vieira è pronto a prendersi il suo ruolo e la Sampdoria

La Sampdoria ha perso Dennis Praet, che dopo 3 anni passati in blucerchiato è approdato in Premier League, destinazione Leicester. Niente paura per Di Francesco, nonostante apprezzasse molto il belga. Per lui è già pronto un nuovo play: Ronaldo Vieira.

Come analizza Il Secolo XIX, il baby inglese potrà essere schierato proprio da regista, ma anche da interno, come vorrebbe provarlo il tecnico blucerchiato. La concorrenza, adesso, è tra lui e Ekdal. Vieira però è convinto: ha studiato il calcio italiano e adesso vuole essere protagonista.