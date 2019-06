Rongier Fiorentina: come gioca il centrocampista francese

Valentin Rongier è uno dei nomi per rinforzare il centrocampo della Fiorentina. Come gioca l’attuale calciatore del Nantes

Per sostituire l’eventuale partenza di Jordan Veretout, la Fiorentina starebbe pensando a Valentin Rongier, classe 1994 centrocampista del Nantes. Bravo a giocare sia a due che come mezz’ala a 3, Rongier è un giocatore dalla forte personalità in ogni fase di gioco.

Catalizza su di sé molti palloni, ed è bravissimo a giocare sul lungo, con 3.5 lanci azzeccati ogni 90′. Oltre a battere i calci piazzati, è molto cresciuto nei passaggi chiave (2.4 ogni 90′). Ha pure ottime doti difensive: senso della posizione e grande capacità nei contrasti.