Il tecnico del Marsiglia ed ex Roma snobba il Milan e la Serie A. Non tornerà in Italia e punterà a migliorarsi in Francia

Il Marsiglia di Rudi Garcia rischia anche la qualificazione in Champions League, ma il tecnico ex Roma sembra intenzionato a rimanere all’OM. Il Milan aveva guardato proprio oltralpe, e nello specifico all’allenatore ex Roma, per il dopo Gattuso. Tuttavia, il tecnico francese non sembra avere nessuna intenzione di fare ritorno in Italia e i rossoneri sono costrettia guardare altrove.

Rudi Garcia ha infatti snobbato l’Italia. Ecco le sue parole, riportate dall’Equipe: «L’Italia non mi manca, anche perché mangio dell’ottima pasta anche qui. Conta solo riportare il Marsiglia in alto, la mia posizione è irrilevante. In Italia tornerò magari solo quando sarò in pensione».