Ct Colombia Rueda su Muriel: «Ha giocato poco con l’Atalanta»

Il Ct della Colombia ha parlato dopo la sfida contro il Brasile e tra gli argomenti trattati è uscito anche Muriel

La Colombia esce con le ossa rotte dopo la sfida contro il Brasile, una sconfitta bruciante e di misura contro i verdeoro per i cafeteros. Al termine della partita ha parlato anche il Ct Rueda, che incalzato da alcune domande ha parlato della situazione Muriel: «I giornalisti a volte si dimenticano che viene da un infortunio e che non ha giocato molto ultimamente con l’Atalanta. Purtroppo col club non ha potuto accumulare quei minuti che avremmo voluto e non ha raggiunto il livello mostrato prima e durante la Copa America.»

Non solo Muriel, ma nelle parole del Ct della Colombia c’è spazio anche per un altro attaccante della Dea, si tratta di Duvan Zapata, che al contrario del compagno ha iniziato la stagione in modo strepitoso: «Ha mostrato buona mobilità nei primi 60 minuti di gioco.»