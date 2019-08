Rugani ancora fuori dal campo: il futuro del difensore della Juve

Daniele Rugani non vede il campo neanche contro la Triestina. Il difensore è sempre più fuori dai piani della Juve: il futuro

Come a Villar Perosa, Daniele Rugani viene lasciato fuori dal campo. Neanche un minuto per il difensore ex Empoli, che ieri è stato l’unico giocatore (a parte i portieri) a non entrare nell’ultima amichevole stagionale. Il suo futuro sembra essere lontano da Torino: vari i club su di lui.

Come spiega Tuttosport, il Monaco sembra aver perso interesse, mentre la Roma è tornata insistentemente dopo che la pista Lovren si è raffreddata. Anche il Barcellona guarda con interesse il giovane.