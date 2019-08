Rugani all’Arsenal, oggi la possibile chiusura: la situazione

Oggi l’Arsenal e la Juve potrebbero chiudere l’affare per Daniele Rugani in Premier League. La situazione del difensore

Giorno decisivo per il futuro di Daniele Rugani. Dopo vari sondaggi e interessamenti, l’Arsenal ha stabilito la cifra da investire sul difensore. I Gunners, come riporta Tuttosport, sono pronti a pagare 30 milioni, ma vorrebbero chiudere un affare in prestito con obbligo di riscatto per non pagare tutto subito.

Oggi, alla vigilia della chiusura del mercato inglese, l’operazione potrebbe essere chiusa. Paratici è ancora a colloquio con il club inglese e potrebbe essere proprio oggi il giorno per il trasferimento del centrale ex Empoli.