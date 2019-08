Rugani, la Premier League chiama: la situazione del difensore

Rugani in partenza? La Premier League chiama. Sul centrale difensivo Arsenal, Manchester United e Wolverhampton

Daniele Rugani potrebbe essere uno dei nomi sacrificabili in casa Juventus. Con l’arrivo di De Ligt e Demiral rischia di non trovare lo spazio che certamente desidera e, per questo, si opterebbe per una partenza.

L’edizione odierna di Tuttosport fa presente che il campionato che ha mostrato il maggior interesse per il difensore è la Premier League. Arsenal su tutti, ma anche Manchester United e Wolverhampton potrebbero tentare l’assalto al centrale.