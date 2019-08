Rugani, non solo Roma: anche il Barcellona lo osserva

Non solo Roma su Daniele Rugani. Anche il Barcellona osserva il difensore della Juve: tutte le novità dal mercato

Daniele Rugani protagonista inaspettato del mercato bianconero. Il difensore della Juve è finito nel mirino di vari club. Dopo il forte interesse dell’Arsenal, poi sfumato a causa della chiusura del mercato inglese, sul centrale hanno messo gli occhi la Roma e anche, a sorpresa, il Barcellona.

Come riporta Tuttosport, oggi Paratici sarà in Spagna per sentire l’interesse del club blaugrana. Il direttore dell’area tecnica bianconera sarebbe disposto a cedere il centrale a causa della folta concorrenza. Resta comunque sempre in corsa la Roma.