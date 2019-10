Rummenigge: «Mi sento in debito con l’Inter. Perisic sta facendo bene»

Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, parla del suo passato da giocatore nell’Inter e di Perisic, acquistato dal suo club

Karl Heinz Tummenigge, dirigente del Bayern Monaco con un passato da giocatore nell’Inter, parla così al Festival dello Sport di Trento.

INTER – «I tifosi interisti venivano da anni non facili. Quando Ernesto Pellegrini mi ha preso come primo giocatore della sua presidenza è stato uno stimolo per loro. È nata anche una grande amicizia, e anche quando ho dovuto lasciare l’Inter per gli infortuni ho sempre sentito l’amore del primo giorno. Pellegrini ha sempre gestito l’Inter in modo umano, dando una mano ai calciatori nei momenti difficili; questo aiuta. Mi sono sempre sentito in debito con lui e con l’Inter per non aver vinto il campionato, era questo ciò che avrei voluto offrirgli».

PERISIC – «Lo abbiamo preso, gioca quando viene utilizzato da Niko Kovac. Sta facendo bene, ha anche segnato. Abbiamo due laterali come Kingsley Coman e Serge Gnabry, lui è un altro degli esterni. Quando gioca fa bene, siamo contenti».