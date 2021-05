Sabatini: «MIhajlovic-Inter? Spero resti. Spalletti al Napoli, eccezionale»

Walter Sabatini parla dell’ipotesi di Mihajlovic all’Inter: ecco le parole del dirigente del Bologna anche su Spalletti al Napoli

Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle voci su un possibile approdo di Mihajlovic all’Inter.

MIHAJLOVIC – «Tanti cambi sulle panchine di A per insoddisfazione dei club. Ma è stato un campionato falsato dall’assenza del pubblico. Mihajlovic all’Inter? Speriamo non si faccia prendere da questo vortice e resti a Bologna».

SPALLETTI – «Spalletti non distrugge i gruppi. Li costruisce. È un assemblatore degli spogliatoi da un punto di vista umano. I napoletani dovranno rimuovere questo sospetto. Luciano in questo periodo di inattività ha girato tanti allenatori per prendere spunti. Conosco Spalletti ed è una scelta eccezionale per il Napoli. È un genio calcistico. Conoscitore raffinato del calcio ed è capace di mettere in condizioni i propri calciatori di rendere al meglio. Ha il carattere adatto per reggere le pressioni di Napoli».