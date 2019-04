L’ex d. s. della Roma e attuale dirigente della Sampdoria Walter Sabatini interviene nelle questioni giallorosse inviando messaggi a Francesco Totti e Daniele Rossi

Ancora una volta dopo la prima Walter Sabatini pare voler in quale modo provocare Francesco Totti: l’ex direttore sportivo della Roma, attualmente dirigente della Sampdoria, nel corso di una intervista a La Repubblica è tornato sul nuovo ruolo di uomo immagine dell’ex capitano giallorosso. «Totti la smetta di fare l’uomo immagine in tribuna. Faccia un passo avanti, ci metta la faccia, assuma responsabilità – ha tuonato Sabatini – . Uno come lui deve poter contare in società, prendere rischi che comporta il suo ruolo. Da capitano a comandante. Deve fare il dirigente, occuparsi di spogliatoio, squadra, scelte di mercato, tutte cose che attengono alla sua sensibilità. Se non conosce certi tecnicismi in materia contrattuale si farà aiutare. Ci sono tre centri di pensiero: Boston-Londra-Roma. Ma inevitabilmente per andare avanti bisogna trovare un sintesi. FrancoBaldini (consulente del presidente James Pallotta, ndr) deve parlare con Totti, magari con l’aiuto di dirigenti intermedi».

Un consiglio di tenore simile, Sabatini lo riserva anche a Daniele De Rossi: «Faccia l’allenatore, subito. Ha carisma, sa parlare e convincere, è fisico, trasmette emozioni. Ha 36 anni: prima inizia, meglio è. Così avrà il tempo di fare la gavetta. Deve solo non drammatizzare l’addio al calcio, ci sono passati tutti. Anche se credo lui voglia giocare un’altra stagione».

Un plauso finale il direttore dell’area tecnica sampdoriana lo riserva all’Atalanta, club secondo lui meglio strutturato per affrontare il mercato in ottica futura: «Amo la ribellione allo status quo, quel circuito mentale che fa dire al calciatore che deve giocare contro una grande: “Non sarò celebrato quanto voi, ma valgo altrettanto e ve lo dimostrerò”. L’Atalanta non è una chimera, durerà parecchio, è in corsa per un posto in Champions League, ha un allenatore straordinario, tutta la società fa un lavoro eccellente, anche come scelte di mercato».