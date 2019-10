Sacchi critico: «In Italia non c’è stile. Troppi stranieri presenti»

Arrigo Sacchi fa i complimenti a Mancini ma condanna l’elevata presenza di giocatori stranieri nei club d’Italia

Intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento, il leggendario Arrigo Sacchi non ha risparmiato critiche ai club di Serie A, rei di puntare troppo poco sui giovani nostrani.

«In Italia non c’è uno stile, è un momento terribile a causa dei troppi stranieri presenti anche nei settori giovanili. Per questo i complimenti a Mancini sono doppi. Non consideriamo mai il merito, noi abbiamo vinto quattro coppe del mondo, ma quante volte abbiamo pensato che quella fosse la squadra migliore che meritasse davvero di vincere la competizione?».