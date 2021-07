Sacchi incorona Mancini: «Straordinario direttore d’orchestra»

L’ex ct dell’Italia Arrigo Sacchi si è congratulato con Roberto Mancini per l’Europeo che sta portando avanti con la Nazionale

«Complimenti a Mancini che non scende in campo, ma neppure i direttori d’orchestra e i registi lo fanno, ma senza di loro la musica e i film non sarebbero la stessa cosa. Ora sarà fondamentale tenere i piedi per terra, non credersi invincibili, ma puntare sul proprio gioco come il miglior antidoto per fermare l’avversario e il miglior propellente per migliorare il singolo e le possibilità di successo. Azzurri, la vostra modestia, la vostra intelligenza e volontà, con tutti che danno tutto, sarà la strada per il successo. In bocca al lupo»