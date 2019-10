Sacchi rivela: «Volevo portare Sarri al Milan» – VIDEO

L’ex allenatore Sacchi ha suggerito Sarri al Milan qualche anno fa. Ora il tecnico siede sulla panchina della Juventus – VIDEO

«Volevo portarlo al Milan qualche anno fa. È un bravo allenatore, dà uno stile alla propria squadra in un paese che purtroppo non ha più stile. Non solo a livello del calcio», ammette Sarri.