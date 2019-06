Sala: «Dichiarazioni San Siro di Milan e Inter? Potevano aspettare…»

Il sindaco di Milano Sala non ha gradito le parole di Scaroni e Antonello. Ecco la precisazione sulla questione San Siro e sul nuovo stadio

Il sindaco di Milano Sala non ha gradito le dichiarazioni di Scaroni e Antonello, rispettivamente presidente del Milan e ad dell’Inter, sul San Siro.

Ecco le parole del primo cittadino ad Ansa: «Potevano anche aspettare un attimo. Detto ciò, forse è stata l’occasione anche per me per chiarire le cose. Su questo voglio essere preciso, vista la situazione. San Siro sarà su certamente nel 2026».