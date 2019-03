Sala sullo stadio di Milano: «Milan e Inter facciano chiarezza»

Il sindaco di Milano Sala ha parlato in merito alla situazione relativa allo stadio di Milan e Inter. Ecco le sue parole

Nuovo San Siro oppure un San Siro ristrutturato? Milan e Inter prenderanno a breve una decisione e il sindaco Sala ha fretta. Il numero uno milanese ha parlato a Sky Sport in merito al futuro di San Siro e ha chiesto chiarezza, e anche fretta, alle due milanesi. Inter e Milan stanno collaborando e prenderanno una decisione in perfetta sintonia: al momento si va verso la costruzione di un nuovo stadio, di fronte all’attuale San Siro, con l’abbattimento, nel 2022 o nel 2023, a lavori ultimati, del Meazza.

Queste le parole di Sala a Sky Sport: «Quello che sta succedendo è un rischio nel senso che stamattina abbiamo avuto una chiamata dal Cio dove ci è stata chiesta chiarezza, addirittura scritta. Noi abbiamo detto che faremo l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a San Siro o nel nuovo stadio, abbiamo dovuto confermarlo per iscritto lì e la risposta ci preoccupa perché abbiamo dovuto confermarlo per iscritto e questa bolla mediatica mi sembra un rischio se non si fa chiarezza. Le due squadre stanno lavorando insieme ed è una cosa positiva e auspico che chi sta al vertice delle due squadre si metta di fronte alle telecamere e dica cosa intende fare».