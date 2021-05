Salernitana, fissato il prezzo per la cessione: ecco le cifre

Lotito, dopo la promozione della Salernitana in Serie A, dovrà cedere il club nell’arco di 30 giorni: fissato il prezzo dei granata

La Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni: grandi caroselli a Salerno per il club capitanato da Lotito e Mezzaroma. Il club però dovrà passare di mano dato che i regolamenti non prevedono la presenza di due squadre con lo stesso proprietario nella stessa lega.

Lotito dunque è costretto a vendere nell’arco di 30 giorni: come riportato da Il Mattino, servirebbero 80 milioni per acquisire il club.