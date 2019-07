Salernitana, la prima di Ventura: «Felice di essere qui. Voglio l’Arechi pieno»

Ecco le parole di Gian Piero Ventura nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Salernitana. A riportarle è La Città: «Sono felice di essere qui, di tornare a fare quel che ho sempre fatto e cioè allenare tutti i giorni per cercare di produrre».

«Quale piazza migliore di Salerno? Salerno per me è l’Arechi, i 30mila tifosi presenti in serie A due ore prima della partita. Voglio riuscire con i fatti, non con le parole, a rivedere lo stadio pieno».